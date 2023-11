Maltempo, interi paesi senz'acqua

Acque comunica che, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana sin dalla serata di ieri, oggi venerdì 3 novembre si stanno manifestando alcune criticità nel servizio idrico, dovute principalmente ad allagamenti e interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

Ecco il quadro della situazione:

Empolese Valdelsa:

- Vinci: mancanze d’acqua nel capoluogo, Faltognano, Marcello e Santa Lucia;

- Fucecchio: mancanze d’acqua a Vedute e Balzello.

Valdera e Valdarno Pisano:

- Casciana Terme Lari: mancanze d’acqua in tutto il territorio comunale ad esclusione del paese di Casciana Terme;

- Crespina Lorenzana: mancanze d’acqua a Crespina e Ceppaiano;

- Fauglia: mancanze d’acqua in tutto il territorio comunale;

- Montopoli Valdarno: mancanze d’acqua a Montopoli-capoluogo e via Pinete;

- Ponsacco: mancanze d’acqua su tutto il territorio comunale.

Valdinievole:



- Lamporecchio: mancanze d’acqua su tutto il territorio comunale.

I tecnici di Acque sono massimamente attivati su tutto il territorio gestito, al fine di portare a termine nel più breve tempo possibile le riparazioni e le riattivazioni del caso. Anche a causa della impraticabilità di molte strade, al momento non è possibile stabilire tempistiche precise circa il ritorno ai normali livelli di servizio. Vista la situazione in evoluzione, il gestore idrico fornirà un aggiornamento nelle prossime ore (indicativamente intorno alle ore 11).

Acque informa gli utenti che per ulteriori segnalazioni, informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389, oppure seguire gli aggiornamenti sul sito acque.net o sulla pagina Facebook 'Acque SpA'.