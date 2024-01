Lavori sulla rete idrica: strade senz'acqua nel quartiere Santa Maria

Acque comunica che per la prossima settimana sono previsti due interventi sull’acquedotto nel comune di Pisa, che renderanno necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in alcune strade e piazze del quartiere Santa Maria.



Di seguito, il cronoprogramma e le strade in cui si verificheranno le mancanze d’acqua:

- Martedì 30 gennaio, dalle ore 14 alle 18 in via dei Mille (nel tratto compreso tra le vie della Faggiola e Santa Maria);

- Mercoledì 31 gennaio, dalle 8.30 alle 15.30 nelle vie Dalmazia, della Faggiola, Martiri, Paoli e piazza Buonamici.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.