Lavori urgenti sulla rete idrica a Pontedera: notte a secco

Acque SpA comunica che, per effettuare un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica nel comune di Pontedera, venerdì 19 novembre dalle ore 00:00 alle 5:30 verrà sospesa l’erogazione a Pontedera-capoluogo, Pietroconti, Chiesino, zona industriale La Bianca e ad alcune utenze in località Ponte alla Navetta nel comune di Calcinaia.

Per limitare i disagi agli utenti, verranno dislocati due punti di approvvigionamento sostitutivo: in via Colombo di fronte alla chiesa e nel parcheggio di via Carducci.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento, destinati ad esaurirsi rapidamente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.