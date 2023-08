Lavori sulla rete idrica a Pontedera: disagi nell'erogazione dell'acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, dalle ore 22.30 di mercoledì 9 alle 6.30 di giovedì 10 agosto, si verificheranno fenomeni di bassa pressione, con possibili e temporanee mancanze d’acqua alle abitazioni poste ai piani alti, a Pontedera capoluogo, Pietroconti, La Borra, Santa Lucia, Chiesino e nella Zona Industriale di Gello. Resteranno escluse dal disservizio La Rotta, Montecastello, Treggiaia, Romito e Pardossi.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Per eventuali necessità di rifornimento idrico sostitutivo, saranno sempre in funzione le fontanelle pubbliche.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato alla notte successiva, ovvero dalle 22.30 di giovedì 10 alle 6.30 di venerdì 11 agosto, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.