Manutenzioni sulla rete idrica: notti senz'acqua per Calcinaia e Pontedera

Questo il programma:

- dalle ore 23 di domenica 26 alle ore 6 di lunedì 27 novembre e dalle ore 23 di lunedì 27 alle ore 6 di martedì 28 novembre: Calcinaia-capoluogo, Montecchio, Moretti, Sardina e Chiesino-Allori. Autobotte in via Corsi.

- dalle ore 23 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 novembre, dalle ore 23 di mercoledì 29 alle ore 6 di giovedì 30 novembre e dalle ore 23 di giovedì 30 novembre alle ore 6 di venerdì 1° dicembre: Fornacette, Chiesino-Allori e Pardossi. Cisterne in piazza Timisoara, in via Tosco-Romagnola (nei pressi del Cottolengo) e in via Pio La Torre a Pardossi.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.