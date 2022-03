Guasto imprevisto durante i lavori: anche Riglione e Oratoio senz'acqua

Acque comunica che, a causa di un guasto verificatosi nel corso dell’intervento di riparazione programmato per oggi mercoledì 23 marzo nel comune di Pisa, è in corso un’interruzione idrica che, oltre ad interessare le vie del Caligi, Emilia, le aree artigianali di Ospedaletto e Montacchiello come già previsto, coinvolge anche i paesi di Oratoio e Riglione.



Con il ripristino del servizio, previsto per le ore 19, si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.