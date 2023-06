Lavori sulla rete idrica a San Giuliano Terme: strade a secco

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, martedì 13 giugno, dalle ore 8.30 alle 10.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in località Valle e nelle seguenti vie di Asciano: del Falcione, del Tommasone, delle Casette e di Valle. Al contempo, potranno verificarsi cali di pressione in via Trieste.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

I fontanelli pubblici non saranno interessati dall’interruzione e rimarranno in funzione per un eventuale approvvigionamento idrico sostitutivo.

Anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà svolto ugualmente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.