Guasto sulla rete idrica a San Giuliano: via Ulisse Dini a secco

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, oggi venerdì 20 gennaio, si stanno verificando mancanze d’acqua in via Ulisse Dini, nel tratto compreso tra il passaggio a livello e via Matteotti.

I tecnici sono sul posto e stanno predisponendo l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio idrico, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.