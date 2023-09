Lavori sulla rete idrica: San Miniato senz'acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, dalle ore 22.30 di martedì 19 settembre alle 6 di mercoledì 20 settembre, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a San Minato Basso, Catena, Corazzano, La Scala, La Serra, Isola, Mulino D’Egola, Ontraino, San Donato e Roffia.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato alla notte successiva, ovvero dalla sera di mercoledì 20 settembre alla mattina del 21 settembre con le stesse modalità.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

L’intervento in programma consiste nella riparazione definitiva del guasto verificatosi nella tarda serata di venerdì 8 settembre, che aveva causato le mancanze d’acqua nel corso del fine settimana. In quella occasione, i tecnici di Acque si erano adoperati per garantire un primo 'intervento tampone', con l’obiettivo di limitare per quanto possibile i disagi agli utenti. Superata l’emergenza, è stato subito pianificato l’intervento risolutivo - che avverrà martedì prossimo - con la sostituzione del tratto di condotta su cui si è verificata la rottura.