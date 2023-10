Intervento di riparazione urgente sull'acquedotto: zone di San Miniato a secco

Acque comunica che al fine di consentire un intervento urgente di riparazione sull’acquedotto nel comune di San Miniato, questa mattina, mercoledì 4 ottobre, è in corso una sospensione dell’erogazione idrica a San Miniato Alto, Cigoli, Corazzano e La Serra.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 12.30, potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Eventuali e significativi prolungamenti dell’interruzione idrica saranno resi noti in seguito.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.