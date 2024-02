Rottura di una tubazione a San Miniato: strade senz'acqua

Acque comunica che, a causa di una rottura provocata da terzi sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi, martedì 6 febbraio, è in corso una interruzione idrica nelle vie Battisti, Carducci, Catena, Dalmazia, Paesante, Roma, Ser Ridolfo, lV Novembre, in corso Garibaldi, in piazza del Popolo e a Cigoli.

I tecnici sono sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino dell’erogazione idrica, previsto al momento per le ore 17, sarà accompagnato da fenomeni di torbidità dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi rapidamente.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.