Lavori alla rete idrica a Sant'Ermete: strade a secco

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, martedì 27 aprile 2021 dalle 8.30 alle 17.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Socci, Bandi, Raglianti, De Boni, Perlasca, Pisacane, della Seta, Sepolcri, Simiteri, Immaginetta, Sant’Ermete Putignano (nel tratto compreso tra le vie Immaginetta ed Emilia), Emilia (nel tratto compreso tra via Sant’Ermete Putignano e il cavalcavia), Acerbi, Sirtori, Bronzetti, Vertà e Rubattino.

"L’intervento - sottolineano da Acque Spa - è propedeutico alla messa in esercizio della nuova condotta idrica nella zona di Sant’Ermete, che servirà a sostituire la tubazione attualmente in funzione e superare definitivamente i disagi causati dai frequenti guasti degli scorsi mesi. Una volta ultimati i collaudi, si procederà alla progressiva sostituzione dei singoli allacci (un centinaio circa). I lavori stanno procedendo regolarmente e resta confermata la previsione iniziale di fine-lavori entro l’estate".



Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, verrà allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite una autobotte posizionata nei pressi dell’incrocio tra le vie Socci ed Emilia.



In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 28 aprile, con le stesse modalità.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.