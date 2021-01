Terza rottura sulla rete idrica a Sant'Ermete: quartiere ancora a secco

Terzo guasto nel giro di pochi giorni sulla rete idrica del quartiere di Sant'Ermete. Dopo quello dello scorso 8 gennaio e quello di ieri, 12 gennaio, oggi è in corso una nuova interruzione idrica per una rottura delle tubazioni. Disagi dunque a nord di via Putignano Sant’Ermete fino al cavalcaferrovia, con possibili cali di pressione a Putignano e in via Putignano Sant’Ermete. Acque spa ha alllestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte situata nel tratto finale di via Emilia a fondo chiuso (nei pressi dell’incrocio con via Socci).

I tecnici sono sul posto e, dopo aver individuato l’origine del guasto, si apprestano a eseguire l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è previsto per le ore 17 e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

"Il guasto odierno sulla condotta idrica a Sant’Ermete ha interessato il tratto adiacente a quello che è stato riparato nella giornata di ieri - sottoloneano da Acque spa - nell’ultimo periodo la tubazione in questione, che è particolarmente datata, è stata oggetto di una serie di rotture. Proprio alla luce della vetustà della condotta Acque aveva già progettato un intervento per la sostituzione di un lungo tratto di acquedotto, ma visto il repentino deterioramento dell’infrastruttura, anticiperà l’inizio dei lavori rispetto alla precedente programmazione, in modo da cominciare quanto prima l’attività di completo rifacimento della tubazione".