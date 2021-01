Disagi senza fine a Sant'Ermete: ancora un guasto sulla rete idrica

Ancora un guasto, dopo quelli dei giorni scorsi, questa mattina, 14 gennaio, sulla rete idrica a Sant'Ermete a Pisa, dove è in corso un'interruzione idrica a nord di via Putignano Sant’Ermete fino al cavalcaferrovia, con possibili cali di pressione a Putignano e in via Putignano Sant’Ermete. Per limitare i disagi agli utenti è stato nuovamente allestito il punto di rifornimento sostitutivo tramite l’autobotte situata nel tratto finale di via Emilia a fondo chiuso (nei pressi dell’incrocio con via Socci).

Dopo aver individuato l’origine del guasto, i tecnici si preparano ora a eseguire l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è previsto per le ore 19 e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Acque SpA ricorda inoltre come sia imminente l’intervento per la completa sostituzione del tratto di acquedotto ammalorato che ha causato le interruzioni idriche di questi ultimi giorni. "Il lavoro - sottolineano dalla società che gestisce la risorsa idrica - era già stato progettato in quanto l’infrastruttura era piuttosto datata, anche se non era prevedibile un suo così rapido deterioramento. Gli ultimi guasti in serie testimoniano invece come sia praticamente giunta a 'fine vita'. Per questo motivo, Acque anticiperà l’inizio del lavoro risolutivo rispetto alla precedente programmazione. L’obiettivo è iniziare l’intervento per la sostituzione dell’intero tratto di condotta nelle prossime settimane: i lavori sono già stati affidati alla ditta esecutrice e sono già stati ordinati i materiali necessari. Nello scusarsi per i disagi, Acque assicura di essere fortemente impegnata per risolvere il problema in modo definitivo e nel più breve tempo possibile".

​