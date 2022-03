Guasto sulla rete idrica a Fauglia: alcune zone ancora a secco

Acque comunica che, con riferimento al guasto sulla rete idrica nel comune di Fauglia, verificatosi nella giornata di ieri, mercoledì 23 marzo, oggi giovedì 24 marzo l’erogazione idrica risulta ripristinata sin dal corso della notte in larga parte di Valtriano, ad eccezione delle vie Pugnano e Mediana, dove a causa di un ulteriore guasto, risultano ancora disagi nell’erogazione idrica, con basse pressioni e, per alcune utenze, ancora mancanze d’acqua.

Qui, il ripristino dell’erogazione idrica è previsto entro le ore 17.

Possibili ulteriori disagi possono ancora manifestarsi presso singole utenze di Valtriano poste ai terminali di rete, a causa della presenza di aria nelle condotte: in questi casi si invita a contattare direttamente il numero verde 800 983 389 in modo da poter intervenire sul singolo impianto.



Al fine di limitare i disagi per la cittadinanza, rimane attivo il punto di rifornimento idrico sostitutivo in piazza 1° Maggio a Valtriano, nei pressi del fontanello.Acque, ancora una volta, si scusa per i disagi.