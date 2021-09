Lavori sulla rete idrica: Via De Sanctis a secco

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, mercoledì 22 settembre, dalle ore 8 alle 14, si renderà necessario sospendere l'erogazione idrica in via De Sanctis, con possibili abbassamenti di pressione nelle strade adiacenti.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, la fontanella in largo Nievo funzionerà regolarmente.



Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.