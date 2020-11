Disagi a Montemagno per ripetuti blackout, il sindaco: "Monitoreremo la situazione"

Una domenica di disagi per i cittadini di Montemagno, nel comune di Calci, che ieri hanno dovuto fare i conti con la mancanza di energia elettrica per alcune ore. Un disagio non isolato se si pensa che gli abitanti di alcune zone di Montemagno, San Lorenzo e via del Chiasso denunciano di aver già segnalato, tramite i canali ufficiali di Enel, svariate volte questo disservizio. Infatti, negli ultimi mesi, i residenti lamentano di aver assistito a ben 6 blackout e denunciano altresì il mancato intervento annunciato e programmato da E-distribuzione per il giorno 24 ottobre scorso. E' a questo punto che i cittadini hanno deciso di chiedere sostegno all'amministrazione comunale e al sindaco, che si è immediatamente attivato scrivendo al presidente e agli uffici di E-distribuzione per segnalare i ripetuti disagi e chiedere una soluzione definitiva. "Mi sono fatto portavoce di questa istanza perché oltre a ritenerlo doveroso - commenta il sindaco - mi sembra palese che non siamo di fronte ad un fenomeno isolato bensì ad un guasto strutturale che necessita di un intervento di ampio raggio e risolutivo per scongiurare ulteriori disagi ai cittadini e alle loro abitazioni. Monitoreremo l'evolversi della situazione affinché Enel proceda al più presto per risolvere il problema".

