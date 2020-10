Tranciato cavo della rete elettrica: disagi a Cisanello

Questa mattina, intorno alle ore 10, in via Gino Chierici a Pisa, una ditta che lavorava sulla sede stradale non per conto di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), ha tranciato un cavo interrato della linea elettrica che fornisce elettricità a una parte del quartiere di Cisanello.

Il fatto ha provocato un disservizio elettrico per un gruppo di utenze servite dal tratto di linea interessata. I tecnici E-Distribuzione sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal Centro Operativo che ha eseguito manovre in telecomando, hanno restituito energia alle utenze che era possibile rialimentare da linee di riserva. Adesso, le squadre operative dell’azienda elettrica stanno operando sul posto sia per eseguire manovre manuali e bypass temporanei con circuiti di bassa tensione sia per procedere con la sostituzione del cavo danneggiato.

In arrivo anche un gruppo elettrogeno per eventuali necessità di approvvigionamento provvisorio durante l’esecuzione delle operazioni. E-Distribuzione si scusa e ricorda di essere a sua volta danneggiata per un errore commesso da terzi.