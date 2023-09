Palestra sprovvista del defibrillatore: i Carabinieri impongono la chiusura

Nel territorio della Compagnia di Pontedera, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell’ambito dei controlli svolti in merito al rilascio di certificati medici sportivi per lo svolgimento di attività agonistica e non, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un titolare di cariche di una società che si occupa della gestione di una palestra poiché, dal controllo, è risultata l’omessa dotazione del defibrillatore obbligatorio. I militari hanno imposto l’immediata chiusura dell’impianto fino all’effettiva presenza del dispositivo a tutela della salute pubblica.