Corso Matteotti al buio nel giorno del mercato: si alza la protesta a Cascina

Uno stop all'erogazione dell'elettricità che fa sobbalzare i commercianti di Cascina.

“Quattro ore di interruzione dell’energia elettrica dalle 11 alle 15 di giovedì 20 aprile in pieno centro storico che coinvolge molte attività commerciali e nel giorno del mercato settimanale. Chiediamo ad Enel di modificare il calendario di questi interventi, concertando con le associazioni di categoria giorni e orari migliori”. A farsi portavoce della protesta è Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli e con il coordinatore centro storico Cascina Massimo Scarselli.



“Si tratta di un grave danno per le attività commerciali - spiegano Romoli e Scarselli - soprattutto quelle legate alla somministrazione o alla vendita di alimentari. Sbagliata la fascia oraria, sbagliato ancora di più il giorno visto che è stato scelto quello del mercato settimanale con un maggiore afflusso di persone e quindi anche di approvvigionamenti”.



Il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord ricorda “come in passato era già accaduto anche ad esempio nel centro storico di Pisa con una comunicazione ricevuta dai commercianti attraverso un volantino attaccato lungo la strada e senza alcuna concertazione. In quell’occasione sollecitammo Enel affinchè interventi così impattanti per le attività commerciali e non certo frutto di un guasto improvviso, dovessero essere concordati con le associazioni di categoria. A Pisa riuscimmo a rinviare e concordare quell’intervento proprio attraverso il dialogo con il gestore dell’energia elettrica. Dialogo - conclude Simone Romoli - che ci auguriamo di poter aprire immediatamente anche per Cascina rinviando così l’interruzione”.