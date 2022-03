San Giuliano Terme: lavori per una nuova linea elettrica interrata tra Pugnano e Molina di Quosa

A San Giuliano Terme sostenibilità e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. Venerdì 4 marzo, infatti, nell’area compresa tra Pugnano e Molina di Quosa i tecnici dell’azienda elettrica avvieranno l’ultima fase dei lavori per l’attivazione di una nuova linea elettrica interrata, di ultima generazione e senza impatto ambientale, le cui opere di predisposizione sono già state effettuate nelle scorse settimane con una serie di interventi propedeutici.

La nuova direttrice elettrica permetterà di attivare con altre dorsali esistenti nel borgo la richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Nelle cabine di trasformazione e lungo le linee collegate sono stati installati anche elementi di ottimizzazione tecnologica, completamente motorizzati, per automatizzare il funzionamento degli impianti. Tutto questo consentirà di potenziare la resistenza del sistema elettrico e di adeguare la distribuzione dei carichi nelle suddette frazioni, con un’attenzione particolare al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale.

Le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nelle località suddette (pochi civici per ogni via).

Si tratta di un importante intervento che rientra nel piano di potenziamento della rete elettrica pisana, che vede E-Distribuzione effettuare un investimento significativo con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non procrastinabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione.