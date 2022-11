Carne e ortaggi nel congelatore del ristorante senza etichette: sequestrati 100 chili di alimenti

Doppia operazione di controllo in provincia di Pisa da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, coadiuvati dai militari delle locali compagnie.

Nell'area di competenza dei militari di Pontedera, i Nas sono intervenuti presso un ristorante cittadino riscontrando l'assenza delle etichette su numerosi alimenti conservati nel congelatore a pozzetto dell'attività. Circa 100 chili di alimenti, fra carni e ortaggi, sono stati sequestrati. Il titolare dell'esercizio è stato segnalato all'Autorità Amministrativa, elevata anche una sanzione.

Destino simile è successo per un market cittadino di Pisa. In questo caso l'ispezione ha permesso di trovare prodotti alimentari vari preimballati (pasta, carne in scatola, confettura di frutta) privi delle indicazioni di etichettatura in lingua italiana. Anche in questo caso il titolare è stato segnalato all'Autorità Amministrativa, mentre 28 confezioni di alimenti sono stati sequestrate. Inevitabile anche la sanzione.