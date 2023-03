Carnevale estivo di Marina di Pisa, Confesercenti all'attacco: "La colpa è dell'amministrazione"

"E' davvero curioso che la maggioranza di Palazzo Gambacorti, nello specifico la capogruppo di Fratelli d’Italia Giulia Gambini, ricorra allo strumento del question time al sindaco Michele Conti per sapere i motivi per cui il carnevale estivo di Marina non si sia più svolto dopo la pandemia. I motivi infatti vanno ricercati all’interno della giunta e della maggioranza, visto che sono stati loro a non riproporre gli strumenti di finanziamento che consentivano la realizzazione di questa manifestazione. Dare la colpa alle associazioni è davvero di cattivo gusto".

Sono senza mezzi termini le parole con le quali il presidente Pisa di Confesercenti Toscana Nord, Luigi Micheletti, e il responsabile area pisana Simone Romoli commentano il question time di giovedì 16 marzo in Consiglio comunale sul tema della mancata ripresa del carnevale estivo di Marina dopo l’emergenza covid. Carnevale estivo organizzato dalla stessa Confesercenti Toscana Nord e dal Centro Commerciale Naturale di Marina. "La capogruppo Gambini - incalzano Micheletti e Romoli - avrebbe potuto innanzitutto incontrarci per capire come mai il carnevale non sia ripartito, ricevendo tutte le spiegazioni. Oppure chiedere al suo collega Maurizio Nerini che di quel carnevale è stato un protagonista della rinascita, Nerini che poi si è dimostrato incapace una volta entrato in maggioranza di portare avanti i percorsi politici necessari al sostegno della manifestazione".

Confesercenti Toscana Nord entra nel dettaglio della questione. "Stiamo parlando di una manifestazione che muoveva quasi 40.000 persone, la più partecipata come presenze del cartellone estivo di Marenia. Manifestazione che riceveva i contributi di Regione e Camera di Commercio, ma che viveva anche grazie al protocollo 'Pisa città turistica' che ridistribuiva alle associazioni di categoria parte dei proventi della tassa di soggiorno. Bene, questo protocollo è scaduto il 31 dicembre 2021 e mai è stato rinnovato. Tra l’altro nel 2021 non è stato possibile usufruirne perché con la pandemia la tassa di soggiorno era stata sospesa. Come avremmo quindi potuto presentare un progetto di simile portata anche economica - sottolineano Micheletti e Romoli - senza alcuna certezza di contributo economico da parte del Comune? Oppure contando su cifre come i 2.000 euro che ci ha concesso per la 'Notte in blu'?. Il question time avrebbe dovuto servire a chiedere al sindaco e all’assessore Pesciatini i motivi per i quali quel protocollo è stato fatto scadere senza rinnovo, tra l’altro interrompendo il giusto ritorno per la promozione del territorio dei proventi della tassa di soggiorno. Tra l’altro nel febbraio 2022 abbiamo incontrato proprio sindaco e assessore per chiedere la riproposizione del protocollo; ci fu detto di no per i pochi introiti della tassa ma anche che sarebbero state valutate forme diverse di finanziamento. Da quel giorno nessuno si è più fatto vivo".

Nell’intervento in Consiglio comunale, Giulia Gambini ha anche fatto riferimento al carnevale invernale. Risponde Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale: "Vale lo stesso discorso fatto per quello estivo. In questo caso il carnevale nella sua collocazione tradizionale era finanziato dal bando 'Marenia d’inverno' che incentivava iniziative in bassa stagione. Anche questo come il protocollo non è stato riproposto dalla giunta Conti. Tornando poi al carnevale estivo qualcuno forse fa finta di dimenticare che i carri venivano realizzato in quel capannone che nei mesi scorsi è stato tolto dalla nostra disponibilità nel disinteresse generale".

La conclusione di Luigi Micheletti e Simone Romoli: "Visto che dopo un anno e mezzo di totale silenzio, l’amministrazione comunale ormai in finale di legislatura si ricorda del carnevale estivo, chiediamo un incontro al sindaco Conti e alla capogruppo Gambini per affrontare le questioni vere che hanno portato alla sospensione della manifestazione e cercare insieme le basi per ripartire. Nell’interesse della città, del suo litorale, non certo delle associazioni di categoria".