Beccato in piazza nonostante il divieto di ritorno a Pisa: denunciato

Si trovava in piazza Vittorio Emanuele II insieme ad altri conoscenti, ma un controllo di una pattuglia della Questura che passava dalla zona gli è costato carissimo. Un uomo di origini tunisine di 37 anni, residente nella provincia di Livorno, dopo gli accertamenti approfonditi è risultato destinatario della misura di prevenzione di divieto di ritorno nel Comune di Pisa. La sanzione gli era stata notificata dal questore il 18 marzo 2021 a causa dei molti precedenti: essendo ancora in vigore, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il mancato rispetto della misura di prevenzione.