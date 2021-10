Assemblee sindacali in vista dello sciopero: possibili ritardi nel ritiro rifiuti

Possibili disagi a partire da oggi nei servizi di ritiro rifiuti porta a porta in provincia di Pisa. Geofor rende noto infatti che, in vista dello sciopero del prossimo 8 novembre, sono in programma assemblee sindacali che potrebbero portare ripercussioni sulla raccolta. Le assemblee sono previste nei giorni: 26 ottobre, 28 ottobre e 2 novembre, dalle 11,20 alle 12,20 e dalle 13 alle 14, mentre il 4 novembre dalle 12,00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 14.00.

Gli eventuali mancati servizi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, assicura l'azienda che si scusa con l’utenza per il disagio.