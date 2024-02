Manganellate a studenti, i Cobas: "No alla repressione, garantire l'agibilità politico-sindacale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Le vicende che sono avvenute venerdì sono sconcertanti: la polizia in assetto antisommossa, neanche si fosse trovato davanti centinaia di black blok, ha impedito a un corteo di studenti perlopiù minorenni di concludere il percorso per raggiungere Piazza dei Cavalieri, punto di arrivo in cui, in questi anni, si sono concluse decine di manifestazioni a Pisa.

Più che di gestione dell’ordine pubblico, si potrebbe parlare di “agguato”: non c’è stata solamente la chiusura di via San Frediano all’altezza di Piazza dei Cavalieri, ma la chiusura dietro al corteo e nelle strade limitrofe, a impedire che ci fosse qualsiasi via di fuga.

Le cariche brutali della Mobile che ne sono seguite non possono essere definite “di alleggerimento”, ma di avvenimenti, con celerini che infierivano su ragazze e ragazzi a terra e che cercavano di arretrare: una violenza che non si vedeva da anni e che a molti ha ricordato, in proporzione, il clima di Genova 2001.

Come Cobas abbiamo espresso immediatamente la solidarietà a questi studenti, aggrediti soprattutto per il tema per cui erano scesi in piazza, con rinnovata voglia di partecipare e manifestare le proprie idee: a difesa del popolo palestinese, per il cessate il fuoco, per fermare il genocidio a Gaza, per la pace e contro la guerra.

Sono gli episodi di repressione sempre più numerosi e inquietanti contro gli studenti, già avvenuti a Torino, Roma, Bologna: la stessa violenza emersa contro i lavoratori a cui è stato negato il diritto allo sciopero, mentre la condizione del lavoro si aggrava sempre più sul piano salariale e della sicurezza.

Riteniamo che la situazione che il Governo Meloni, che ha fatto della repressione la propria cifra nelle “relazioni sociali”, sta provocando tensione e rischi di degenerare: colpire sistematicamente manifestazioni pacifiche, oltre a limitare il diritto costituzionale di libertà di manifestazione, crea un clima esasperato e riduce di fatto i diritti l’agibilità sociale, politica e sindacale.

Esprimiamo la nostra preoccupazione in quanto temiamo che possa esserci un innalzamento della limitazione degli spazi, limitando il diritto di sciopero per lavoratori e lavoratrici e di manifestare per studenti e studentesse, mentre si consentono ignobili manifestazioni neofasciste e non si interviene in nessun modo per impedire gli omicidi da lavoro.

Riteniamo che sia necessario invertire la linea repressiva che il Governo sta portando avanti: le parole del Ministro dell’Interno Piantedosi sono irricevibili, come quelle di Ziello, ma anche la gestione dell’ordine pubblico da parte del questore Salvo, di cui chiediamo le dimissioni associandoci a quanto lo hanno già proposto in questi giorni, è insostenibile in una città come Pisa, come in qualsiasi altra città.

Come sindacato sosteniamo che sia necessario avere garanzie per l’agibilità delle piazze, in una situazione in cui il quadro internazionale si aggrava e alle spese sociali si sostituiscono provvedimenti da economia di guerra (aumento delle spese militari e della produzione di armi), nel contesto dell’escalation bellica. Perciò chiederemo un incontro al Prefetto affinché intervenga per garantire la libertà costituzionale a manifestare, in vista delle iniziative che si svolgeranno nelle piazze nei prossimi giorni e perché sia difeso il diritto costituzionale allo sciopero.

Cobas Lavoro Privato

Cobas Scuola Pisa