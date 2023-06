"No alle carrozze trainate da cavalli": la LAV manifesta a Pisa

Manifestazione domenica 18 giugno in piazza dei Cavalieri a Pisa (ore 17) per protestare contro lo sfruttamento dei cavalli per il traino delle carrozze turistiche.

A promuovere il presidio è la LAV che darà "voce a questi animali costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress - emotivo e percettivo - per muoversi nel traffico, in un contesto di forte inquinamento acustico e visivo, e forzati a eseguire un compito coercitivo in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda".

“I cavalli delle carrozze vivono come schiavi di un utilizzo arbitrario e violento in nome di un’anacronistica e inaccettabile tradizione, forzosamente mantenuta solo per tutelare gli interessi economici di poche persone e nonostante le più ampie possibilità di sostituire le carrozze con mezzi elettrici, senza ricadute sul piano occupazionale degli operatori oggi impiegati nel trasporto a trazione animale” dichiara Nadia Zurlo, responsabile nazionale Equidi LAV.

Le carrozze non si sono fermate nemmeno con il caldo torrido delle scorse estati. “Chiediamo ai nostri concittadini di aiutarci e di sostenerci in questa battaglia, ai turisti di non usare le carrozze per visitare le città, e infine chiediamo all’amministrazione comunale di non concedere più licenze per i veicoli a trazione animale e a favorirne la conversione, incentivando l’utilizzo di mezzi sostitutivi, come già avvenuto nelle città di Verona e Cagliari e al parco della Reggia di Caserta. Ma soprattutto, chiediamo al Parlamento e al Governo di approvare urgentemente una legge per vietare sull’intero territorio nazionale le carrozze e le slitte trainate dai cavalli, come da impegno sottoscritto nella precedente Legislatura ad agosto dello scorso anno” sottolineano dalla LAV Pontedera.