Le associazioni della Leopolda in presidio: una 'manifestazione creativa' contro la decisione del Comune

Una data simbolica, il 31 maggio, per la 'manifestazione creativa' lanciata dalle associazioni della Stazione Leopolda. Proprio il 31 maggio di 22 anni fa infatti, nel 2002, era stato inaugurato il progetto Leopolda: l'edificio di piazza Guerrazzi era diventato la casa di tante associazioni che nel tempo vi hanno organizzato eventi, dibattiti, incontri fino ad oggi con lo stop annunciato dall'amministrazione comunale.

"L’obiettivo dichiarato del Comune è mettere a reddito gli spazi per la cultura e le associazioni attraverso una società a scopo di lucro, la Pisa Patrimonio S.r.l.. Questa decisione è stata adottata senza mai ascoltare le proposte e le richieste del tessuto associativo, che per sei anni ha inutilmente chiesto al sindaco un incontro e cercato un dialogo impossibile - sottolineano dalla Stazione Leopolda - per questo motivo, il 31 maggio, lo stesso giorno in cui 22 anni fa si svolse l’inaugurazione della Leopolda, a partire dalle ore 17.30 la città manifesterà sotto il Comune per esprimere la propria rabbia per la decisione presa e la sordità e la cecità di un’amministrazione che non vuole sentire e vedere cosa le associazioni rappresentano per Pisa".

"La Giunta Conti ha deciso che Leopolda rappresenta un problema da eliminare. Il primo passo fu il taglio del contributo annuale, a cui è seguita la proposta di riportare il mercato all’interno della Leopolda, la chiusura della ludoteca, della bottega e del ristorante - proseguono dal gruppo di associazioni - oggi, scaduta l’ultima convenzione e dismesso l’abito moderato che il sindaco ha indossato prima delle ultime elezioni amministrative, la Giunta ha deciso di chiudere il progetto. Nella discussione che abbiamo ascoltato durante i lavori del Consiglio comunale i rappresentati della Giunta hanno espresso concetti fuorvianti, che non corrispondono alla realtà dei fatti. La Leopolda è un contesto aperto, che ha sempre accolto tutti coloro che hanno chiesto spazi e supporti. Nessuno è mai entrato nel merito delle rispettive sensibilità o dei contenuti proposti".

"L’idea alla base della Leopolda non è un sistema di prenotazione di stanze vuote. La sua linfa vitale è alimentata da una struttura di progettazione condivisa, ideata con l’obiettivo di mettere le potenzialità espresse dal tessuto associativo al servizio della collettività - concludono - le associazioni in Leopolda trovano un contesto accogliente e facilmente accessibile. Sono responsabili di uno spazio pubblico, che curano e utilizzano per realizzare attività e servizi. La parola centrale è partecipazione. La Leopolda rappresenta un modello virtuoso di gestione condivisa di spazi pubblici, che numerose amministrazioni pubbliche hanno preso ad esempio quando hanno avuto l’esigenza di mettere a disposizione della cittadinanza spazi recuperati".