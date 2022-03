"8 marzo di sciopero e protesta": Non una di meno annuncia la manifestazione

Anche quest'anno il movimento Non una di Meno lancia lo sciopero in tutto il mondo nella giornata dell'8 marzo: "ciopero dal lavoro produttivo, riproduttivo, dagli stereotipi di genere" scrive il collettivo di Pisa. "Sciopero per visibilizzare e denunciare la violenza sulle donne, i femminicidi, la violenza sul lavoro, nella sanità". Anche a Pisa la giornata dell'otto marzo sarà giornata di lotta e rivendicazioni e "riempiremo con i nostri corpi la città per tutto il giorno. Dalla mattina alle 9.30 saremo in piazza Guerrazzi, dove abbiamo convocato un presidio che si snoda nell'arco della mattinata con interventi e azioni, in cui il tema del lavoro, del salario e dello sfruttamento dei corpi e delle terre rimane centrale".

"Nel primo pomeriggio ad essere centrale sarà il tema della formazione, scolastica e universitaria, e si attraverseranno i principali luoghi formativi della città di Pisa. Alle 16.30 inizia il concentramento in piazza Vittorio Emanuele, per partire in corteo alle 17, una marea di rabbia e amore. Domani, sarà sciopero globale transfemminista".