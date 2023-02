Manifestazione contro la guerra in Ucraina ad un anno dall'inizio del confitto

Ad un anno di distanza dall'inizio della guerra in Ucraina, molte forze politiche e sociali tornano in piazza per "dire con forza un no alla guerra senza se e senza ma, e affermare un punto di vista di solidarietà internazionale verso tutte le popolazioni che ne pagano i costi. Vogliamo sostituire la logica della guerra con linguaggi e pratiche di pace". Il presidio è fissato per sabato 25 febbraio dalle ore 17.30 in Piazza XX Settembre.

Le numerose realtà aderenti, oltre al contrasto della violenza, calano nel concreto della popolazione i riflessi negativi delle scelte politiche dei governi, il cui "invio di armi all'Ucraina, come era prevedibile, non ha avvicinato la pace". Si assiste quindi ad un "progressivo deterioramento della situazione economica, sociale ed ambientale nei nostri territori: inflazione che cresce, i salari che si abbassano sempre di più, sistemi sanitario ed educativo che soffrono un progressivo sotto finanziamento". Si tratta di una "guerra conclamata nel cuore dell’Europa, che conta già più di centomila morti e la cui fine sembra sempre più lontana, mentre diviene sempre più minacciosa l’ombra di una guerra nucleare che porterebbe alla cancellazione della vita sul pianeta".

Enti e associazioni chiedono il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe, lo stop di invio di armi, il disarmo nucleare. Il ritiro delle missioni all'estero e l'abbandono di politiche di militarizzazione, con un riferimento anche al no alla costruzione di una nuova base militare a Coltano o altrove e la riconversione civile della base di Camp Darby.

Le associazioni aderenti:

Alternativa Libertaria/FdCA Sez.Toscana

Casa della Donna Pisa

Circolo Anarchico di Vicolo del Tidi

Comitato toscano-Un Ponte Per

Confederazione Cobas

CUB di Pisa

Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno ETS

Exploit

Extinction Rebellion- XR Pisa

FAI Federazione Anarchica Empolese e della Valdelsa

Federazione Anarchica Livornese

Fridays for Future Pisa

Greenpeace

Gruppo Emergency Pisa

Il Chicco di Senape- Bottega del Mondo

Legambiente Pisa

Movimento NO Base né a Coltano né altrove

Movimento Shalom Pisa

Non Una Di Meno Pisa

Presidio Libera "Giancarlo Siani"

Rifondazione Comunista Federazione di Pisa

Sinistra per...

Una città in Comune

USI-CIT