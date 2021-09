'Hai voluto la scuola? Adesso pedala': biciclettata alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico

Spazi adeguati, personale. E un coordinamento tra gli enti locali per cercare di risolvere i problemi. Sono loro gli assenti all'appello di quest'anno scolastico secondo le associazioni di categoria, studenti e docenti che ieri pomeriggio, martedì 14 settembre, si sono incontrati di fronte al liceo 'Buonarroti' (Largo Concetto Marchesi) per attraversare con la bicicletta l'intera città (Officine Garibaldi, piazza delle Gondole, Prefettura, l'Ufficio scolastico territoriale di via Pascoli e Comune di Pisa). Una pedalata nei punti nevralgici della città per portare all'attenzione quelli che ormai sono problemi strutturali della scuola, acuiti dalla pandemia. In primis la carenza di spazi, di cui hanno sofferto diversi istituti superiori cittadini. Tra questi il Buonarroti, come ricorda il dirigente scolastico Alessandro Salerni. Presente anche il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, che ha illustrato le mosse intraprese dall'istituzione per ricercare spazi idonei. "Una programmazione a lungo termine", che non faccia arrivare le scuole in affanno: è questo un obiettivo per Daniele Ippolito, di Una città in comune. E finché non ci saranno strutture adeguate, la lotta continuerà, afferma Sandra Sciarrotta di Cobas Scuola Pisa. E le associazioni annunciano già la prossima manifestazione che si terrà il prossimo 20 settembre a Pisa, in concomitanza all'iniziativa nazionale.