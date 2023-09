Cascina: aperte le manifestazioni di interesse per il Tavolo della Solidarietà

Il Comune di Cascina ha approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di enti del terzo settore e di altri enti interessati alla co-programmazione finalizzata all’individuazione dei bisogni e delle risorse del territorio comunale di Cascina, per la sperimentazione del tavolo di solidarietà, per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà.

"Avviamo la procedura per uno strumento necessario e che va in linea con la programmazione zonale della SdS Pisana - sottolinea l’assessore al sociale Giulia Guainai - per rafforzare la rete sul territorio del Comune di Cascina tra le varie risorse presenti, allo scopo di far emergere situazioni di povertà e di disagio e fornire congrue risposte alle situazioni di bisogno espresse dalla cittadinanza. Abbiamo optato per una co-programmazione per rendere il terzo settore e gli enti che ruotano intorno al volontariato sociale cascinese veri protagonisti del tavolo già dalla definizione delle linee guida da adottare. Andiamo così a dare corpo a una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale".

Tra gli obiettivi che il tavolo si propone di raggiungere ci sono: collaborare all’osservazione e alla lettura dei bisogni delle persone e delle famiglie in condizione di fragilità secondo l’approccio delle disuguaglianze; raggiungere in maniera adeguata il bacino dei beneficiari; facilitare la comunicazione e il confronto tra gli enti del terzo settore, l'amministrazione comunale, i servizi sociali territoriali in primo luogo e i tutti quei servizi che agiscono sulle diverse dimensioni dei processi di inclusione rispettando e incentivando l'autonomia progettuale e di azione degli stessi Ets.

L’avviso ha come oggetto la candidatura da parte degli enti del terzo settore e degli altri enti interessati a presentare la domanda di partecipazione al procedimento di co-programmazione, indetto dall’amministrazione. Le domande dovranno esser presentate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/progettualita-in-ambito-sociale) indirizzata al Comune di Cascina - Macrostruttura 3 - Servizi Educativi e Socio Culturali, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it, entro e non oltre le ore 12 del 22 settembre 2023, indicando in oggetto la dicitura: 'Co-programmazione finalizzata alla sperimentazione del Tavolo di Solidarietà'.