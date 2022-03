Da Vecchiano si alza il grido 'no alla guerra'

Partecipata manifestazione per la pace domenica per le vie del borgo di Vecchiano, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con le Consulte comunali del volontariato e dello sport, l'istituto comprensivo Daniela Settesoldi e le Parrocchie del territorio.

"Una presenza massiccia di persone di tutte le età per ribadire il fermo no alla guerra, ai conflitti come forma di risoluzione tra i popoli e in segno di solidarietà al popolo ucraino e a tutte le vittime innocenti di questa guerra - sottolinea il sindaco Massimiliano Angori - un ringraziamento a tutti i partecipanti, e in special modo ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione San Giuliano Terme-Vecchiano che ci hanno supportato nel gestire la manifestazione su strada; alla Pubblica Assistenza Pisa sezione Migliarino e alla Confraternita Misericordia di Vecchiano non solo per avere partecipato ma anche per aver fornito i mezzi di primo soccorso; allo Spi Cigl che ha condiviso la manifestazione sin dall'inizio. E un grazie ancora a tutte le associazioni presenti e in generale a tutti i cittadini e le cittadine che si sono uniti a questa onda umana che ha attraversato le vie del borgo in nome della pace".