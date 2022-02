Due manifestazioni contro sistema degli appalti, repressione aziendale e sanità privata

Doppio appuntamento di protesta e dibattito, per far sentire la propria voce e mantenere alta l'attenzione su temi di grande importanza per la società. Il sindacato di base Cub si fa promotore di due manifestazioni che si terranno sabato 5 e domenica 6 febbraio, alle ore 15, nel cuore della città: Logge di Banchi e piazza XX Settembre. I temi sui quali il sindacato chiama a manifestare sono il sistema degli appalti, la repressione aziendale e il progressivo e inesorabile smantellamento del sistema sanitario pubblico.

"Sul nostro territorio sono tanti gli esempi di speculazioni e appalti al ribasso" affermano i portavoce di Cub. "Avr, Aoup, Pisamo, Pisa Mover, Toscana Aeroporti: negli ultimi anni il sistema degli appalti in questi settori si è intensificato con gare sempre più al ribasso, con conseguente abbassamento dei salari e dei diritti dei lavoratori, esternalizzazioni forzate, frammentazione e disgregazione dei lavoratori. Tutto con la benevolenza delle committenze che, sul sudore dei lavoratori, si sono spartite ampie fette di profitti".

Il sindacato prosegue nella sua denuncia: "Abbiamo assistito anche a un innalzamento importante della repressione nei confronti di chi non ha voluto abbassare la testa di fronte a soprusi, intimidazioni e irregolarità di ogni genere. Quando i lavoratori si organizzano, le aziende colpiscono tramite il ricatto, la paura e la repressione alimentando la guerra tra poveri". Cub sindacato di base quindi scende in piazza "per un piano di reinternalizzazione dei piani di appalto, costruire una rete cittadina dei lavoratori degli appalti e dei solidali, reintegro immediato dei delegati sindacali licenziati ingiustamente, attività condivise sul territorio contro le speculazioni lavorative, ambientali e abitative".