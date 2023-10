Era alla guida di una Porsche, quando la Squadra Volante di pattuglia a Pisa, fra l'Aurelia e la rotonda di via Livornese, lo ha notato. L'uomo, un 50enne residente in Provincia, stava compiendo delle manovre azzardate, in piena notte. Erano circa le 2.20. Gli agenti hanno così provveduto a fermarlo, per chiedere conto del suo comportamento.

E' apparso in stato di agitazione psico-fisica, così è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti sanitari presso l'ospedale di Pisa per verificare l'eventuale

assunzione di sostanze stupefacenti. L'uomo ma si è rifiutato categoricamente e per questo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. Date le sue condizioni, è stato caldamente invitato a non proseguire con la guida, così per il ritorno a casa il mezzo è stato affidato a persona di fiducia del 50enne.