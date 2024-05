Manuel racconta ai compagni dell'Itis A. Santucci il suo pellegrinaggio nei campi di sterminio nazista

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest’anno ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati), grazie al finanziamento dei comuni dell’Alta Val di Cecina e da ANPI, è ha organizzato il pellegrinaggio nei campi di sterminio nazista per gli studenti delle scuole medie (inferiori e superiori). Motore del pellegrinaggio è stata Laura Geloni, nel suo ruolo di presidente ANED, ma fortemente motivata nel portare avanti l’azione del padre: Italo. Italo Geloni è stato un comunicatore, impegnato soprattutto a sensibilizzare i giovani affinché l’esperienza tragica e drammatica che aveva vissuto come deportato politico nei campi di concentramento fosse un monito alle barbarie del nazismo e del fascismo. Manuel ha riportato ai compagni l’esperienza vissuta, molto impegnativa anche fisicamente perché fitta di impegni, partenza di prima mattina e poi tutto il giorno immersi in quei luoghi che furono luogo di tante atrocità. Il pellegrinaggio ha toccato i campi di concentramento di Dachau, Ebensee, Gusen, Castello di Hartheim e Mauthausen. Manuel ha parlato della modalità del viaggio di come durante la visita venissero raccontate tante piccole storie, tutte drammatiche ed estremamente toccanti. I particolare ha riportato alla classe la storia di un ragazzo, di cui si è perso il nome, obbligato dai tedeschi ad scaricare i cadaveri dei compagni nei forni crematori. Un giorno il ragazzo si trovò tra le mani la salma del fratello, a seguito di uno shock emotivo perse i sensi e fu gettato, senza pietà, nel forno crematorio anche lui. L’accompagnatrice, Francesca Donati, nonostante sia una professoressa di storia, ha ammesso di aver imparato molti particolari di cui prima non era a conoscenza, molto grata all’ANED, a Laura Geloni, a tutte le amministrazioni e all’ANPI che ha reso possibile questo pellegrinaggio che sicuramente ha lasciato una traccia per la vita in tutti i partecipanti.