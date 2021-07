Manutenzioni delle aree giochi: interventi a San Giuliano Terme

E' stato approvato il progetto per la fornitura e l'installazione di giochi nell'area a verde 'Le Collinette' di Ghezzano, tra via Ungaretti e via Boccaccio. Nel dettaglio, saranno installati un gioco torre con scivolo e una piramide da arrampicata da installare sul prato. Il totale dell'investimento ammonta a 8mila euro. In più, è previsto un intervento per la riqualificazione dei giochi in due aree a verde molto frequentate, vale a dire quella di via Fucini a Ghezzano e piazza Gereschi a San Giuliano Terme (frazione capoluogo). Il costo stimato è di 15mila euro. Per quanto riguarda piazza Gereschi, sarà acquistato un nuovo dondolo e ripristinata una parte di pavimentazione in gomma. In più acquistata una nuova altalena e un nuovo gioco a molla. In via Fucini, a Ghezzano, sarà acquistato un nuovo scivolo, un nuovo girello e un nuovo gioco a molla.

"Nonostante la conformazione non regolare dell'area, come suggerisce il nome, è stata individuata una porzione idonea del parco per l'installazione dei giochi - commentano l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi e il sindaco Sergio Di Maio - questo consentirà ai residenti, specie i più piccoli di poter beneficiare di questo piccolo 'polmone verde' della Ghezzano nuova. Per quanto riguarda i giochi per bambini nelle aree a verde comunali abbiamo completato negli scorsi mesi una serie di importanti interventi per oltre 43mila euro, che hanno alzato la qualità della fruizione di molti spazi verdi a beneficio dei più piccoli".