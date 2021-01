Pontedera: al via le manutenzioni dei giochi di alcuni parchi pubblici

Hanno preso avvio in questi giorni a Pontedera i lavori per la manutenzione dei giochi e delle attrezzature ludiche in alcuni parchi pubblici. In particolare saranno interessate dai lavori le aree attrezzate di Piazza Kennedy, di via Milano, il parco Fluviale alla Rotta e l’area attrezzata del Parco dell’Albereta: tutte aree particolarmente frequentate da utenti di ogni fascia di età.

I lavori prevedono la manutenzione generale delle installazioni, la sostituzione delle parti danneggiate o mancanti, il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli attrezzi. L’importo totale dei lavori ammonta a circa 32mila euro. "Con questi lavori avviamo una serie di interventi sui parchi cittadini - dice l’assessore Belli - che proseguiranno anche nel 2021. I nostri parchi sono tra i luoghi principali di socializzazione ed aggregazione della nostra comunità, con e dopo il Covid assumeranno sempre più questa funzione. Per questo riteniamo fondamentale avviare un piano integrato di ristrutturazione e valorizzazione adesso, che si svilupperà nel corso dei prossimi anni. Interverremo anche sul Parco di via dei Magazzini allo Scolmatore e su altri parchi nelle frazioni e nei quartieri della città. A tutto ciò si aggiunge l’intervento dei 'Peba' (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) dopo la metà del 2021. Installeremo infatti giochi accessibili a tutti in altri cinque parchi del territorio. Analoghi lavori sono stati già effettuati al Giardino 'Bella di Mai' e 'Giovanni Paolo II', in via Pietro Nenni".