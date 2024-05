Vecchiano si prepara all'estate: proseguono i lavori di manutenzione sul litorale

Proseguono a pieno ritmo gli interventi messi a punto dal Comune per l'avvio ufficiale della prossima stagione estiva a Marina di Vecchiano. Sono in corso in questi giorni gli interventi alle staccionate dei parcheggi sui viali del litorale ed altre rifiniture, per un importo complessivo di 36mila euro a valere sulle casse comunali.

Inoltre da martedì 30 aprile è scattata la distribuzione dei pass per i parcheggi sul litorale dedicati ai residenti nel territorio vecchianese. Anche quest'anno il costo dell'abbonamento, che vale per tutta la stagione, è di 20 euro. Il parcheggio è a pagamento a partire da sabato 4 maggio.

Le modalità per richiedere gli abbonamenti sono le stesse dello scorso anno, ovvero totalmente online. Soltanto per chi richiede l'abbonamento per la prima volta o lo rinnova per un auto diversa rispetto alla richiesta effettuata per il 2023, oltre al modulo debitamente compilato devono essere allegati: copia scansionata o fotografata del libretto di circolazione con ben visibile il numero di targa e l'attuale proprietario; copia di un documento; attestazione del versamento di 20 euro.

Per coloro che rinnovano l'abbonamento per la stessa vettura del 2023, sarà sufficiente presentare il modulo debitamente compilato e la ricevuta di pagamento di 20 euro. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 135566 intestato a 'Comune di Vecchiano' oppure mediante bonifico al seguente IBAN: IT 04 V 01030 71200 000000960854.

In entrambi i casi deve essere indicata come causale 'PASS Marina di Vecchiano'. Il Comune consiglia di conservare la ricevuta di pagamento. Le domande potranno essere inviate soltanto per posta elettronica, all'indirizzo permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it.

Anche per quest’anno, al fine di evitare file nella consegna a mano, non verrà rilasciato alcun tagliando cartaceo; coi tempi opportuni, e in base all’ordine di arrivo delle domande, i richiedenti riceveranno conferma di accettazione della richiesta sulla propria casella di posta elettronica, da parte dell’Ufficio URP. Dati i tempi di lavorazione, è necessario inviare le domande con almeno tre giorni di anticipo rispetto ai fine settimana (a partire dalla seconda settimana di maggio).

I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno inviate al gestore del parcheggio, per le conseguenti verifiche elettroniche. E’ consigliabile esporre la ricevuta di pagamento sul cruscotto, almeno per il primo periodo di fruizione dei parcheggi.

In caso di necessità di richiesta chiarimenti o informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it. E' possibile contattare anche il numero 3351326181, attivo dalle 9 alle 10, in caso di necessità di un supporto o assistenza nel compilare la domanda. I pass sono in distribuzione anche per i cittadini e le cittadine di San Giuliano Terme.