Lavori: in corso la manutenzione della pavimentazione tra piazza San Paolo all'orto e via San Francesco

Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale di Pisa per portare avanti il piano delle piccole manutenzioni. Operai al lavoro da stamani lunedì 1 agosto per sistemare il manto stradale nel tratto di piazza San Paolo all’Orto all’intersezione con via San Francesco. Viene rimosso il lastricato e sostituito da un asfalto modificato limitatamente al tratto di strada adiacente all’isola ecologica. Un punto che era diventato pericoloso e sconnesso, a causa del traffico veicolare in particolare dei mezzi pesanti di Geofor, che avevano deteriorato il lastricato. Per permettere una migliore percorribilità del tratto di strada, gli operai stanno provvedendo a rimuovere le pietre dissestate e poi procederanno con la stesura del nuovo manto stradale in asfalto. I lavori iniziati stamani termineranno entro la settimana, cecando di creare minor disagio a residenti e attività commerciali della zona.

Per permettere lo svolgimento dei lavori da lunedì 1 agosto a venerdì 5 agosto vengono adottate le seguenti modifiche al traffico: in via San Francesco, chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Case Dipinte e piazza San Paolo all’Orto; in piazza San Paolo all’Orto all’altezza del civ.11, chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su 6 stalli per anticipare la svolta sulla stessa piazza e consentire l’uscita dei veicoli su via Cavour e Carmignani; in via Fucini chiusura al traffico veicolare; in via Santa Cecilia inversione del senso di marcia e direzione via San Lorenzo con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via San Lorenzo; in via Case Dipinte, intersezione via San Francesco, obbligo di proseguire su via Santa Cecilia e uscita su via San Lorenzo e divieto di svolta a destra su via San Francesco, chiusa al traffico veicolare.