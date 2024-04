Decoro: prosegue il taglio dell'erba lungo i marciapiedi cittadini

Prosegue, tempo permettendo, il taglio dell'erba sopra e sotto marciapiedi a Pisa: un servizio curato da Pisamo. In un'ottica di ottimizzazione, la città è stata divisa in quattro zone: Pisa nord, Pisa sud, Litorale e Ospedaletto. Aree per le quali sono in calendario sei tagli all'anno. Una quinta ditta è dedicata poi ai cigli stradali e alle scarpate, in cui vengono effettuati tre tagli all'anno.

Intanto per questa primavera 2024, come detto, il lavoro è iniziato il 18 marzo contemporaneamente a Pisa Nord e Pisa Sud. A Pisa Nord il lavoro è concluso a Campaldino e Porta Nuova, quindi prosegue a Porta a Lucca; circa due settimane di lavoro. Il taglio a Pisa Sud è stato completato a Riglione e Oratoio, per proseguire poi a Putignano, Porta Fiorentina, S.Ermete.

Per quanto concerne il litorale, la lavorazione completa dovrebbe durare circa 45 giorni e comprende Calambrone (già ultimato), tutto il viale del Tirreno, via Litoranea, Marina di Pisa ed infine Tirrenia. La zona di Ospedaletto e il taglio dei cigli e delle scarpate saranno oggetto di proroga tecnica ma saranno comunque effettuati entro il mese prossimo. Il numero di tagli dell'erba è calcolato su base statistica e Pisamo provvede quotidianamente al monitoraggio e verifica delle ditte. Dove possibile è in uso l'attrezzatura elettrica in modo da creare meno disturbo acustico.