Cimiteri: manutenzioni per 130mila euro a Cascina

Ammonta a circa 130mila euro l’importo complessivo per gli interventi di manutenzione dei cimiteri comunali di Cascina per l’anno 2022. Cinque sono le opere di alta criticità individuate dal Comune e riguardano le strutture di San Frediano a Settimo, Marciana e il cimitero monumentale di Cascina. I lavori rientrano nel piano di gestione dei servizi cimiteriali, affidati (per il quinquennio 2019-2024) alla ditta Consorzio Nazionale Servizi di Bologna.

"Abbiamo chiuso il 2021 con cinque interventi importanti per il decoro nei cimiteri comunali di Cascina e San Benedetto - ricorda il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici - il complesso dei servizi cimiteriali è una delle priorità dell'amministrazione comunale e l’obiettivo è quello di raggiungere un sempre maggior decoro anche dei luoghi dove riposano i nostri cari che non ci sono più. Adesso abbiamo definito gli interventi di manutenzione straordinaria che verranno eseguiti durante il 2022, partendo da alcune criticità che devono essere sanate".

Nello specifico:

- San Frediano a Settimo: si è verificato un cedimento della copertura nella zona di passo tra le cappelle 19, 20 e 68;

- Marciana: alla cappella 17 cedimento di travicelli e notevoli infiltrazioni sul solaio sottostante;

- Cascina Monumentale: cedimento di una porzione della copertura alla cappella 4 (loggiato 37);

- Cascina Monumentale: manutenzione della copertura a causa di un cedimento strutturale al loggiato 38;

- Cascina Monumentale: sostituzione della conversa tra le coperture del loggiato 1 e la cappella 20 (privata).

A questi interventi di alta criticità, si aggiunge il rinnovo del noleggio dei sottoponti per alcuni loggiati del Cimitero Monumentale di Cascina. Nel corso dell’anno saranno infine eseguiti interventi di manutenzione del loggiato 1 (sempre nella stessa struttura) come miglioria offerta dalla ditta appaltatrice. Il tutto per un totale di 128.833,30 euro, con un avanzo di ulteriori 10.582,63 euro utilizzabili per imprevisti o nuove esigenze che dovessero presentarsi. Cascina ha oltre 20 cimiteri comunali, in pratica uno per frazione.