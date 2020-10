Edilizia scolastica, il punto sui lavori in corso: "Sappiamo dei disagi, ma ne vale la pena"

L’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, in sede di riunione della prima Commissione consiliare, ha presentato ieri 22 ottobre lo stato dei lavori sui cantieri effettuati, in corso e in fase di avvio negli edifici scolastici cittadini.

"L’amministrazione comunale - ha illustrato Latrofa - ha investito circa 5 milioni di euro per mettere in sicurezza molti edifici scolastici cittadini che necessitavano da anni di interventi strutturali. Abbiamo avviato ben 60 cantieri durante la pausa estiva, che hanno riguardato 36 plessi scolastici, dove sono stati effettuati interventi di manutenzione, efficientamento energetico, antisismica, antincendio, sostituzione infissi, consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa anti-Covid. Sono al momento 4 i cantieri rimasti in corso presso le scuole Cambini, Sauro, Oberdan e Rismondo, dove le strutture necessitavano di interventi strutturali e di adeguamento alla normativa antisismica. I cantieri, di dimensioni e durata tale da non potersi esaurire nell’arco dei mesi estivi, stanno proseguendo tutt’ora e hanno comportato lo spostamento delle classi presso altre strutture vicine, per i primi mesi dell’anno scolastico".

Sono stati riscontrati diversi disagi presso le famiglie per il prolungarsi dei lavori. Per i bambini della Scuola dell'Infanzia Gianfaldoni, racconta una mamma, "la scuola non ha potuto attivare ancora l'orario a tempo lungo (fino alle 16) e anche il servizio mensa e l'inserimento dei bimbi dei 3 anni sono avvenuti con tempi dilatati". Questo per il trasferimento in questo plesso dei giovani alunni della Sauro, con tutte le difficoltà che ne conseguono fra spostamenti, maggiori presenze e quindi complessità organizzative per il rispetto delle normative anti-Covid.

"Siamo coscienti - riconosce Latrofa - dei disagi arrecati alle famiglie interessate dagli spostamenti di sede scolastica. Mi riferisco anche alle famiglie delle scuole Gianfaldoni che si sono lamentate proprio in questi giorni della situazione. I lavori presso le scuole Sauro sono quasi tutti a buon punto a una prima parte terminerà entro il mese di novembre. Riteniamo però che l’attesa di qualche settimana in più, rispetto a opere strutturali che dureranno 100 anni e che vanno a mettere a norma sismica il nostro patrimonio scolastico, non possa certo costituire l’unico criterio su cui veniamo valutati. Ci teniamo inoltre a ricordare il metodo che abbiamo utilizzato per ogni scuola interessata dai lavori: insieme all’assessore Sandra Munno ci siamo incontrati periodicamente con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori per tenere le famiglie informate passo per passo su lavori in corso. Questo metodo è stato utilizzato anche per le scuole dell’Istituto Fucini, con cui ci siamo incontrati proprio la settimana scorsa, il 14 ottobre, per aggiornare dirigente e rappresentanti dei genitori su possibilità e tempistiche del rientro in sede da parte degli alunni".

Il punto sui lavori in corso

- Alla scuola primaria Oberdan i lavori strutturali di miglioramento dell’antisismica sono in via di conclusione, la consegna dell’edificio è prevista a metà novembre. Gli alunni sono temporaneamente spostati nell’edificio del Centro SMS dove gli spazi sono stati appositamente riadattati per ospitare le classi.

- Alla scuola primaria Nazario Sauro, dove sono in corso i lavori per la riduzione del rischio sismico, è prevista una consegna parziale dell’edificio, corrispondente a un ala del fabbricato, sia piano terra che primo piano. Gli alunni sono stati spostati temporaneamente alle scuola Battisti e Gianfaldoni. La consegna parziale è prevista per fine novembre, da confermare con valutazione entro il 15 novembre. La presunta fine totale dei lavori è programmata per gennaio 2021.

- Alla scuola primaria Rismondo sono terminati i lavori di consolidamento strutturale su una porzione dell’edificio in grado di accogliere le 5 classi attualmente occupanti il plesso, che sono momentaneamente ospitati alla scuola Novelli. Il rientro nella sede è previsto per il 2 novembre, mentre la fine totale dei lavori è programmata per gennaio 2021.

- Alla scuola primaria Cambini sono in via di conclusione i lavori di rifacimento della copertura e di consolidamento strutturale su un ala dell’edificio, ed è prevista entro la fine di novembre la consegna di una porzione della struttura idonea a recuperare le aule necessarie per le 4 classi della scuola Cambini, che sono al momento ospitati presso la vicina scuola Toniolo. La fine totale dei lavori è programmata per fine dicembre.

Lavori in fase di avvio: alla scuola media Fibonacci succursale e primaria Pisano si sono conclusi in questi giorni i lavori del primo lotto (stanno terminando le operazioni di imbiancatura della palestra) ed è previsto entro la fine di novembre l’avvio dei lavori del secondo lotto su un’altra porzione dell’edificio. Alla scuola primaria Battisti e materna Gianfaldoni è di prossimo avvio l’intervento di sostituzione degli infissi esterni all’edificio, l’adeguamento antincendio e impiantistico, così come alle scuole medie Mazzini e Fibonacci.

I lavori conclusi durante l'estate

- Scuola media Toniolo centrale: si sono combinati i lavori di imbiancatura (aule e spazi comuni) con quelli relativi all’adeguamento antincendio, che hanno portato al rifacimento della palestra che ha assunto nuovo aspetto e a nuove colorazioni all’interno degli ambienti per una nuova estetica.

- Scuole primaria Toti e Toniolo succursale: nuove colorazioni balze aule primo piano e abbattimento di una parete per recupero di un aula scolastica.

- Scuola primaria Biagi: nuove colorazioni delle balze, aule e corridoi e abbattimento parziale di un tramezzo per recupero di un aula scolastica.

- Scuola primaria Novelli: nuove colorazioni delle balze aule.

- Scuola materna San Rossore: ripresa di intonaci ammalorati.

- Scuola materna Pertini: messa in sicurezza contro rischi caduta intonaci dei solai.

- Scuola media Pisano a Marina di Pisa: eseguiti lavori impiantistici su antincendio e sostituita la pavimentazione della palestra.

- Scuola primaria Viviani: recupero corticale delle gronde, risarciture giunti degradati, della muratura facciavista, nuovo cancello interno, rifacimento imperm. tetto bagni.

- Scuola primaria Newbery: rifacimento bagno al piano terra, in corso sostituzione infissi.

- Scuole media Castagnol: rifacimento pavimento aule scolastiche, in corso rinnovo guaina impermeabile blocco spogliatoi.

- Scuola Baracca: nuove colorazioni delle parti comuni, interventi di rifacimento intonaco pericolante all’esterno.

- Scuole Moretti e Gamerra succursale: rifacimento di impermeabilizzazione su porzione di tetto che causava da tempo infiltrazioni al primo piano.

- Scuola media Gamerra Riglione: abbattimento tramezzi per recupero di un aula scolastica, nuova adduzione idrica per bagno disabili, sistemazione vialetto esterno, sostituzione integrale infissi.

- Scuola primaria Don Milani: abbattimento tramezzi per recupero di 2 aule scolastiche.

- Scuola primaria Genovesi: eseguita sostituzione integrale infissi.

- Scuola media Mazzini: abbattimento parziale di tramezzi per recupero di 7 aule scolastiche.

- Scuola primaria Collodi: abbattimento parziale di tramezzi per recupero di 1 aula scolastica e nuove pareti di separazione in cartongesso.

- Scuola materna Parmeggiani: rifacimento rivestimento interno.

- Scuola media Fucini: intervento di rifacimento impermeabilizzazione palestra, revisione gronde con nuove scossaline, sistemazione dei blocchi servizi igienici con installazione pedali di azionamento scarichi, sostituzione di turche con wc.

- Scuola primaria Lorenzini: sostituzione integrale infissi, abbattimento di tramezzo per recupero 1 aula scolastica. Nuova rampa disabili.

- Scuola Materna Conti: rifacimento porzione di copertura piana per infiltrazioni.

- Scuola media Galilei: rifacimento bagni primo piano.

- Scuola materna K. Haring: rifacimento pavimentazione delle sezioni.

- Scuola media Fibonacci: abbattimento di due pareti per recupero due aule scolastiche, messa in sicurezza lucernaio scale.

- Scuola D. Chiesa: abbattimento di due pareti per recupero due aule scolastiche (prevista a settembre sostituzione infissi corridoi) completamento sostituzione infissi (corridoi e bagni).

- Asilo nido Timpanaro: sistemazione linoleum degradato in un ambiente.

- Scuola materna Calandrini: sostituzione parziale infissi in legno ammalorati.

- Centro Sms: lavori per adeguamento spazi funzionali al fine di ospitare classi della primaria Oberdan.

- Scuola media Fucini succursale: rimozione copertura in eternit e sostituzione integrale infissi in legno.

- Scuola media Gamerra: sostituzione completa degli infissi esterni.