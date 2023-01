Locomotiva di Marina, Confesercenti: "No alle adozioni, sì al bando per la manutenzione"

No ad adozioni "ad personam", sì ad un bando per la gestione della manutenzione, sul modello di quello che è stato fatto per i mercatini di Natale. Sono queste le condizioni che Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli, ribadisce sulla questione della manutenzione della 'Dante Alighieri', la locomotiva in dotazione alle tramvie a vapore pisane che per anni fu in servizio sui binari della linea Pisa-Pontedera prima e Pisa-Boccadarno poi, collocata dall'estate 2021 in piazza Baleari.

La nota dell'associazione risponde a Confcommercio, che fin da febbraio 2022 ha chiesto di adottare il monumento. "Ribadiamo la nostra posizione, la stessa di un anno fa - afferma Romoli - quando emerse la prima grande problematica del degrado dovuto alla ruggine, la stessa dei giorni scorsi dopo la caduta del comignolo. La locomotiva ha bisogno di una manutenzione costante, almeno due volte l'anno viste le evidenti conseguenze della sua esposizione costante a libeccio e mareggiate. Per fare questo, crediamo, occorra un bando che metta paletti precisi sulle modalità di intervento. Non servono adozioni spot, considerato che i proponenti non ci risulta abbiano un know how nel campo della manutenzione di locomotive".

Secondo Romoli "il bando non solo potrebbe occuparsi della manutenzione, ad oggi assoluta priorità, ma anche di una valorizzazione turistica o magari del coinvolgimento delle scuole per raccontare cosa era il vecchio trammino ed il valore sociale che ha avuto per tanti pisani. Attendiamo ancora una risposta da parte dell'amministrazione comunale dalla quale tutto tace al momento, non solo sul bando ma anche sulla sistemazione del comignolo ed a questo punto di un nuovo check up del mezzo".