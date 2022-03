Manutenzione di opere pubbliche a Pontedera: approvati gli studi di fattibilità

La Giunta comunale di Pontedera ha approvato gli studi di fattibilità da presentare al Ministero dell'Interno nell'ambito di un bando rivolto ai Comuni coperto da risorse PNRR, per finanziare opere pubbliche sul territorio. Cinque gli interventi presentati dall'amministrazione comunale: la manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul fiume Era (importo di 998.000 euro), il Ponte Napoleonico (manutenzione straordinaria su ponte carrabile, pedonale e ciclabile con miglioramento sismico per un importo di 1.353.000 euro), manutenzione straordinaria di via Le Prata (656.100 euro), la Scuola Pacinotti (interventi di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico per 1.195.000 euro), infine il Rio Rotina (780.000 euro). In totale si tratta di progetti per un importo pari a circa 5 milioni di euro.

"Si tratta di interventi previsti sull'ambito della sicurezza idrogeologica e idraulica, su viabilità e ponti e su edifici pubblici con priorità alle scuole - spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Mattia Belli - le situazioni sono state individuate dall'amministrazione sulla base di un percorso avviato già da tempo. Il Comune aveva inserito nei propri programmi e obiettivi di mandato la riqualificazione e la valorizzazione, sia di alcune opere infrastrutturali strategiche, sia la sistemazione di alcune criticità che ci sono sul territorio".

"In particolare - aggiunge Belli - mi riferisco ad alcune criticità note in ambito idrogeologico, come quelle in via Le Prata e sul Rio Rotina. Sugli edifici che abbiamo, la scelta è caduta sulla scuola Pacinotti, perchè la struttura ha necessità di una serie di interventi di manutenzione e di efficientamento energetico, in un quadro, sul territorio, dove ogni comprensivo ha già, su questo come su altri versanti, opere in atto che si stanno sviluppando in un percorso avviato da tempo e che proseguirà".