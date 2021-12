Viabilità, sicurezza stradale e sistemazione dei platani: i lavori concordati fra Calci e la Provincia

In prossimità delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale pisano il Comune di Calci coglie l’occasione per informare la cittadinanza circa le competenze di questo organo e fa il punto delle priorità di intervento avanzate nel tempo alla Provincia di Pisa e da questa avviate a soluzione. "Molto spesso capita - dice il sindaco Massimiliano Ghimenti - che i cittadini si rivolgano ai comuni facendo segnalazioni di competenza della Provincia e in alcuni casi addirittura pensando che l’ente provinciale non esista più dopo la riforma subìta alcuni anni fa. E invece la Provincia è e rimane un ente titolare di funzioni importantissime quali ad esempio manutenzione della propria viabilità, scuole superiori e pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente".



"In modo particolare - prosegue - sono stati da noi fortemente richiesti interventi di manutenzione del manto stradale di tratti di via Arnaccio Calci, via Brogiotti e di alcuni tratti dell’asse provinciale Monte Serra. Inoltre, per quanto riguarda le provinciali Arnaccio Calci e Brogiotti, sono stati da noi chiesti interventi di manutenzione dei platani che hanno ormai raggiunto dimensioni ragguardevoli. Per tutti questi interventi è stata assicurata la presa in carico per la programmazione e, già nel 2022, per quanto concerne i ripristini della pavimentazione stradale, saranno realizzati 400 metri di asfaltatura nel tratto interno al centro abitato di Calci da località Ponte dello Zucchini a salire verso il paese. Sono anche in via di definizione gli interventi che interesseranno alcuni tratti di via Brogiotti. Infine ci è stato assicurato che i platani segnalati sono attenzionati e saranno oggetto di manutenzione quanto prima possibile".

"Apprezziamo che la Provincia di Pisa - interviene l’assessore alla mobilità Stefano Tordella - abbia ricominciato a programmare, progettare e realizzare in alcune zone del territorio di competenza interventi infrastrutturali importanti quali rotatorie e percorsi ciclopedonali. Sulla scia di questi interventi il nostro Comune ha già avviato contatti con gli uffici tecnici provinciali e con i rappresentanti politici per discutere delle intersezioni stradali di uscita dal paese di Calci che si trovano su strade provinciali e che necessitano di importanti lavori perché risultano spesso congestionati".

"Auguriamo buona continuazione di lavoro al presidente e riconfermato sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e un buon lavoro anche ai neoconsiglieri che saranno eletti domani - conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti - il presidente e il consigliere che verrà delegato alla viabilità troveranno già dal lunedì sul loro tavolo queste ulteriori richieste del Comune di Calci. Noi ci siamo, siamo pronti a fare la nostra parte e, al tempo stesso, li solleciteremo in questa direzione. Siamo certi che anche queste richieste saranno tutte avviate a risoluzione definitiva".