Vecchiano: partiti 18mila euro di manutenzioni alla viabilità 

Una serie di lavori pubblici sono avviati e disseminati su tutto il territorio comunale di Vecchiano. "La nostra Amministrazione - dice il sindaco Massimiliano Angori - ha dato mandato agli uffici di effettuare una diffusa opera di sistemazione di tutta la viabilità comunale e della segnaletica verticale, per un valore complessivo attualmente pari a 18mila euro, nell'ottica di aumentare sempre più la sicurezza su strada. Per queste lavorazioni esatta incaricata la ditta Slesa".

"Gli interventi riguardano tutte e 5 le frazioni del nostro territorio - aggiunge l'assessore ai servizi del territorio Sara Giannottie - praticamente in ogni strada siamo intervenuti o con asfaltature a caldo o con la sistemazione e il ripristino della segnaletica verticale. A tali interventi si aggiungono anche alcune sistemazioni di griglie e tombini, tra i quali:la sostituzione della zanella in via del Giardino a Vecchiano; la sistemazione della griglia delle acque bianche in via Gambacorti a Filettole e la sistemazione di 3 griglie da acque bianche in via Fermi a Migliarino. Una serie di lavori dunque che la nostra amministrazione ha fortemente voluto sia per garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada, sia per assicurare un sempre maggiore decoro per le nostre frazioni".

