Manutenzioni urgenti al ponte di Lugnano nel fine settimana

Il Ponte di Lugnano, che collega i Comuni di Cascina e Vicopisano, sarà oggetto di un intervento manutentivo urgente nel corso del weekend. L’ordinanza della Provincia di Pisa ha istituito il senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h, con validità dalle 8 di sabato 22 gennaio fino alle 8 di lunedì 24 gennaio e dalle 8 di sabato 29 gennaio alle 80 di lunedì 31 gennaio 2022.

In caso di conclusione anticipata dei lavori rispetto alle date indicate, l’ordinanza cesserà di avere la propria efficacia. L’intervento sulla struttura si è reso necessario perché, in fase di esercizio e nel corso dei due anni di provvisorietà del collaudo, si sono evidenziati dei vizi in corrispondenza dei nuovi giunti di dilatazione, che richiedono un urgente intervento manutentivo per non pregiudicare gli interventi di consolidamento eseguiti.

"Prosegue l'opera della Provincia di Pisa diffusa su tutto il territorio, finalizzata ad assicurare una sempre maggiore sicurezza per la viabilità - sottolinea il presidente Massimiliano Angori - questa infrastruttura, lo ricordiamo, è stata oggetto di imponenti interventi di manutenzione straordinaria, e il nostro ente provinciale ha condotto costantemente un monitoraggio, anche dopo la conclusione dei lavori, per accertarsi che l'opera rimanga sempre in totale sicurezza per gli utenti della strada".

"Si tratta di un intervento necessario per garantire la sicurezza dei tanti cittadini che quotidianamente attraversano il ponte che unisce i nostri Comuni - aggiungono i sindaci Michelangelo Betti (Cascina) e Matteo Ferrucci (Vicopisano) - parliamo di un’infrastruttura importante per tutta l’area e avevamo chiesto che i lavori fossero posticipati in attesa della riapertura del ponte di Calcinaia, ma il protrarsi di questo intervento non ha permesso di rimandare oltre. Abbiamo cercato, in accordo con la Provincia di Pisa, di non andare ad ingolfare ulteriormente la viabilità nel periodo natalizio, per cui i lavori saranno svolti al massimo in due week end in modo da non appesantire la viabilità e non creare troppo disagio alla comunità. Inoltre le opere saranno a costo zero per le nostre amministrazioni e per la Provincia stessa".

L’intervento sarà dunque realizzato, senza ulteriori costi, dalla Ditta Raveggi s.r.l. di Firenze, che ha eseguito l’opera di consolidamento al ponte stradale sull’Arno della S.P. 31 'Cucigliana – Lorenzana' km 0+330 (Ponte di Lugnano, appunto), completata nel 2020. L’intervento si sarebbe dovuto tenere nel periodo natalizio, ma gli enti coinvolti (Provincia di Pisa e Comuni di Cascina e Vicopisano) hanno convenuto che fosse opportuno non andare ad appesantire il traffico viario durante le festività o alla ripartenza delle attività scolastiche.