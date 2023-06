Riapre Piazza della Stazione: torna il capolinea autobus

Con la riapertura al transito veicolare di piazza della Stazione, dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione, da domani, mercoledì 21 giugno, gli autobus di Autolinee Toscane tornano ad effettuarvi il capolinea.

La nuova e più moderna pianta del terminal urbano consente di avere fermate e stalli dedicati alle singole linee.

Come si evince dalla mappa allegata, lungo il perimetro si trovano quattro fermate che, procedendo in senso antiorario, sono:

- STAZIONE 1 per LAM Rossa verso Torre – Park Pietrasantina

- STAZIONE 2 per Linea 13 verso Ospedale Cisanello (da Garibaldi – De Ruggero – Paradisa)

- STAZIONE 3 per Linea 14 verso Ospedale Cisanello (da Piagge – Torri – San Biagio) e 22 (serale)

- STAZIONE 4 per LAM Rossa verso Ospedale Cisanello (da Matteotti – Matteucci)

Poste sul lato nord della piazza, prosecuzione di via Corridoni, si trovano le fermate:

- STAZIONE 5 per LAM Verde, Linea 5 e Linea 21 (serale) verso il centro

- STAZIONE 6 per LAM Verde, Linea 5 e Linea 21 (serale) verso San Marco/San Giusto

La vera novità consiste nelle tre corsie situate al centro dell’area, ossia:

- STAZIONE 7 per Linea 2 verso Porta a Lucca, che non effettuerà più il capolinea in viale Gramsci

- STAZIONE 8 per Linea 4 verso I Passi

- STAZIONE 9 per Linea 6 verso Barbaricina, che non effettuerà più il capolinea in viale Gramsci



Le Linee 8, 12 e 16 non subiscono variazioni e il loro capolinea rimane in viale Gramsci.

La revisione del terminal è stata anche occasione per rinominare le fermate in maniera più semplice e intuitiva.

Tutte le fermate sono attrezzare con paline elettroniche che, a breve, saranno in grado di fornire informazioni in tempo reale sui tempi di attesa del bus.