Marcello Familiari nuovo segretario della Femca-Cisl Toscana

Marcello Familiari è il nuovo segretario generale della Femca Toscana, la federazione Cisl dei lavoratori dei settori energia, moda e chimica. E’ stato eletto venerdì 19 maggio dal Consiglio generale della categoria riunito a Firenze, alla presenza anche della segretaria generale nazionale della Femca, Nora Garofalo. 51 anni, pisano, Familiari faceva parte della Segreteria regionale uscente ed è segretario generale della Femca di Pisa. A far parte con lui della nuova Segreteria regionale Femca saranno Gian Luca Fe (segretario Femca Siena-Grosseto) e Ingrid Grasso (segretaria Femca Firenze-Prato).

Familiari succede a Massimo Guerranti, che sarà ora impegnato nella Femca nazionale, seguendo in particolare i fondi pensione e sanitari. "Lavoreremo in continuità con il buon lavoro svolto finora" ha detto Marcello Familiari. "La Femca Toscana deve avere l’ambizione di crescere ancora, per affrontare le sfide che ci si porranno davanti. Un passaggio importante nei prossimi mesi sarà quello legato alla multiutility: un progetto che potrà rilanciare il settore gas, acqua, rifiuti, e consentire di ridurre le tariffe per i cittadini".